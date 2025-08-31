Праздник «Арбузный бум» объединил порядка 1 500 егорьевцев в парке «Пегас»

В егорьевском парке культуры и отдыха «Пегас» стало доброй традицией завершать лето ярким и вкусным праздником под говорящим названием «Арбузный бум». В этом году событие объединило порядка 1,5 тысяч гостей, сообщила администрация Егорьевского муниципального округа.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников поприветствовал участников со сцены. Он отметил, что парк «Пегас» — это прекрасное место отдыха для горожан. Здесь не только проводятся масштабные праздники для всей семьи, но и с каждым годом появляется все больше интересных локаций. Совсем недавно на территории расположили новые арт-объекты — цветочный рояль, лошадей и медведей, с которыми с удовольствием фотографируются посетители.

Стоит заметить, что фотографии на мероприятии делались в перерывах между главной программой — розыгрышем арбузов — их в этом году предоставили около 500 кг. Арбузы выигрывали в лотерее, в конкурсах, которые проводили прямо на сцене, дарили за активность и даже на дни рождения. Разыгрывались и другие подарки — например, билеты на аттракционы — еще одну локацию парка, которую так любят дети. Помимо розыгрыша гостей в этот день ждали угощения и мастер-классы, в том числе по карвингу — художественной резьбе на арбузах.

«Мы участвуем в „Арбузном буме“ уже третий год и в этом году нам наконец достался счастливый билет, мы выиграли арбуз и очень этому рады! Праздник замечательный!» — делится Денис Полозихин.

В этом году парк «Пегас» отметил свое 150-летие. Здесь открылось немало новых мест отдыха и руководство не собирается останавливаться на достигнутом, радуя своих посетителей развлечениями, комфортом и гостеприимством.

«Вскоре мы сделаем еще один подарок для нашего города, для нашего парка — мы приобретаем новые качели, они будут необычные, таких в городе еще нет — будет кататься мамочка с ребенком», — рассказывает директор Центра культуры и досуга «Пегас» Надежда Назарова.

Это в планах, а пока егорьевцам и гостям города желают яркого завершения лета и позитивного начала нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.