Праздничный концерт состоится в парке Каширы в честь международного женского дня

В Каширском парке 8 марта, в международный женский день, запланирована праздничная программа для различных поколений гостей. Основная часть программы намечена на период с 13:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фотозона, игровые программы, мастер-класс, а также раздача яблок и цветов ждут гостей парка. В 16:00 на сцене выступят солисты «Ступинской филармонии» с концертом «Весенняя классика».

Всех жителей и гостей городского округа Кашира приглашают присоединиться к мероприятиям в городском парке.

Ознакомиться с подробной информацией можно в тг-канале парка. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.