Школьники и студенты — владельцы «Пушкинской карты» получили дополнительные 300 рублей на билеты в кино до конца 2026 года. Общий лимит карты вырос до 5300 рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Правительство России увеличило лимит «Пушкинской карты» на 300 рублей — до 5300 рублей. Дополнительные средства можно потратить на посещение кинотеатров до 31 декабря 2026 года. Изменения внесены в постановление правительства РФ.

Лимит увеличили, чтобы молодежь смогла посмотреть недавно вышедшие отечественные фильмы, в том числе «Рождение империи». Картина режиссера Андрея Кравчука по сценарию Андрея Золотарева вышла в широкий прокат в конце октября. Она рассказывает о правлении Петра I и становлении России как сильного целостного государства. Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей.

В министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что программа «Пушкинская карта» позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Именную карту оформляют один раз, она действует до достижения владельцем 23 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.