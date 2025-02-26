Права распечатаны на принтере: за что солист «Трех дней дождя» получил судимость

У солиста группы «Три дня дождя» Викторова есть судимость за поддельные права

Лидер российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов еще в 2022 году получил судимость за вождение автомобиля с поддельными правами, сообщает Постньюс .

В июне 2022 года Викторов купил права через Telegram, а в августе его иномарку остановил инспектор ГИБДД. Водительское удостоверение музыканта вызвало сомнения у инспектора, документ изъяли.

Позже выяснилось, что поддельные права распечатали на принтере, а номер был скопирован со старых прав Викторова.

В октябре того же года суд приговорил Викторова к 2 месяцам ограничения свободы, запретив покидать место жительства, также рокера обязали отмечаться в надзорных органах. Музыкант свою вину признал.

Основатель группы «Три дня дождя» не раз нарушал закон, когда садился за руль. В 2020 году его лишили водительских прав за пьяное вождение в Брянске, а в августе 2022-го — оштрафовали на 30 тыс. рублей за езду без прав в Москве.

Викторов впервые получил права в 2014 году, а в 2019-м ему выдали новые, вероятно, по причине утери.