«Позорище»: Рудковская и Плющенко провалили задание и покинули шоу «Форт»

В выпуске участвовали три пары знаменитостей — Рудковская и Плющенко, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и ее муж-продюсер Moneyken (Олег Еропкин), фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова. Рудковская наотрез отказалась выполнять «противные» испытания. Лезть в канализацию она тоже не захотела, туда отправили Инстасамку, которая, к слову, с заданием справилась.

Затем продюсеру предложили трогать руками неизвестных существ и жестами объяснять Плющенко, кто это. С этой задачей она не справилась. Очень долго знаменитость боялась трогать голубя, а потом не смогла объяснить мужу, кто перед ней.

В том числе Рудковская не захотела идти в трапезную, где, по традиции игры, безумный повар угощает посетителей тараканами и личинками. Команду снова спасли Инстасамка и Moneyken. При этом проходить «испытание на прочность» продюсер и фигурист вызвались сами. Им связали руки цепью и запустили в лабиринт, где нужно было искать подсказки в разных неприятных субстанциях.

Это соревнование для Рудковской и Плющенко стало последним. Продюсер пожаловалась, что цепь были слишком тяжелой. Звезда заявила, что у нее болит рука и покинула площадку до конца игры. Плющенко ушел вслед за женой.

