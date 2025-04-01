«Поженятся тайно где-нибудь на Сахалине»: экс-продюсер о возможной свадьбе Шамана
Первый продюсер SHAMAN (сценический псевдоним артиста Ярослава Дронова) Александр Яковлев пожелал своему подопечному счастья в отношениях с Екатериной Мизулиной и поделился предположениями, какой может быть их возможная свадьба, сообщает NEWS.ru.
Продюсер признался, что рад за Шамана, который в начале марта официально объявил о романтических отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, и пожелал влюбленным счастья.
Однако Яковлев не рассчитывает получить приглашение на возможную свадьбу SHAMAN и Мизулиной. По мнению продюсера, пара будет сохранять интригу, а вместо пышного праздника они могут пожениться тайно вдалеке от Москвы.
Как отметил продюсер, «Ярик — парень загадочный», поэтому его возможная свадьба станет для всех неожиданностью.
«Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят, что они пара теперь официально», — предположил Яковлев.
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