«Поженятся тайно где-нибудь на Сахалине»: экс-продюсер о возможной свадьбе Шамана

Экс-продюсер Шамана предположил, какой может быть его свадьба с Мизулиной

Первый продюсер SHAMAN (сценический псевдоним артиста Ярослава Дронова) Александр Яковлев пожелал своему подопечному счастья в отношениях с Екатериной Мизулиной и поделился предположениями, какой может быть их возможная свадьба, сообщает NEWS.ru .

Продюсер признался, что рад за Шамана, который в начале марта официально объявил о романтических отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, и пожелал влюбленным счастья.

Однако Яковлев не рассчитывает получить приглашение на возможную свадьбу SHAMAN и Мизулиной. По мнению продюсера, пара будет сохранять интригу, а вместо пышного праздника они могут пожениться тайно вдалеке от Москвы.

Как отметил продюсер, «Ярик — парень загадочный», поэтому его возможная свадьба станет для всех неожиданностью.

«Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят, что они пара теперь официально», — предположил Яковлев.

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