Потратил 20 млн: Хасбик открыл новый бизнес по аренде Toyota Camry в Дагестане
Фото - © соцсети
Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) запустил новый бизнес в Дагестане. Он сдает в аренду автомобили Toyota Camry, сообщает Mash.
В автопарке блогера есть 8 иномарок 2019–2022 годов выпуска. На их покупку он потратил около 20 млн рублей.
Желающим арендовать машину нужно связаться лично с блогером — он сам ведет дела и общается с клиентами. Аренда стоит 8 тыс. рублей в сутки, депозит — 20 тыс. рублей, также необходимо оставить паспорт и обсудить дополнительные условия при личной встрече в поселке Новый Хушет.
При этом часть автомобилей оформлена на самого Хасбика, часть — на родственников, которые помогают ему с бизнесом. Сам бизнес официально не зарегистрирован.
До этого блогер уже пытался вести бизнес в Дагестане: у него было два бокса для автомойки и автосервиса, но они закрылись.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.