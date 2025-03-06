Последний спектакль в историческом здании покажет Ивантеевский театр 9 марта

9 марта состоится последняя премьера Ивантеевского музыкально-драматического театра, выпущенная на сцене исторического здания Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.

Спектакль «Мы — люди!»*, по ранним рассказам Чехова, станет заключительным перед масштабной реконструкцией здания. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры».

«Это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — комментирует художественный руководитель постановки Артем Бибилюров.

Капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева на улице Дзержинского в Ивантеевке проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Центр располагается в трехэтажном здании 1926 года постройки, его общая площадь — около 1,5 тыс. кв. метров. В ходе капремонта строители обновят фасад здания, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входную группу, благоустроят прилегающую территорию. Также планируют заменить мебель.

*возрастное ограничение 12+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.