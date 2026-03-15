После срыва концерта Славы стало известно, сколько вина входит в ее райдер

Российская певица Анастасия Славенская, более известная как Слава, включила в свой райдер четыре бутылки вина (красного и белого), виски определенного бренда и блок сигарет. При этом данный пункт она не стала менять даже после сорванного концерта в Пензе, сообщает SHOT .

Гонорар Славы за одно шоу составляет 3,5 миллиона рублей. За эти средства певица приезжает вместе с коллективом из 12 человек: танцоры, музыканты и технический персонал. Для трансфера артистке предоставляется автомобиль Mercedes V-класса, в салоне которого должны находиться новые постельные принадлежности — подушки и плед. Водителю даны строгие инструкции: ему запрещено разговаривать, делать остановки в пути и пользоваться парфюмом.

Отдельной строкой в договоре прописаны карманные деньги. Сама исполнительница получает 15 тысяч рублей в сутки, а каждый член ее команды — по 5 тысяч. В помещении для подготовки к выходу на сцену обязательно должны присутствовать два сорта вина (по бутылке каждого), виски Chivas Regal и пачка сигарет.

В первых числах марта после выступления в Пензе певица оказалась в центре скандала. Публика предположила, что она появилась перед аудиторией в состоянии алкогольного опьянения. Сама Слава объяснила свое необычное поведение действием сильных медикаментов, которые она принимала из-за ушной боли. После этого случая артистка обновила свой сценический образ.

