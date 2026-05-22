Пошловато: россияне раскритиковали наряд Седоковой на RU.TV

На премии RU.TV представители шоу-бизнеса устроили настоящий показ ярких нарядов. Артисты выходили на красную дорожку и общались с журналистами, стремясь привлечь внимание. Одни выбирали платья с глубоким декольте, другие — необычные образы с отсылками к персонажам. В центре внимания оказалась 43-летняя Анна Седокова, которая в соцсетях обрушила на себя шквал критики.

Певица распустила светлые волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на нюдовую помаду. На ней было откровенное белое платье из кружева и сетки, которое почти не оставляло простора воображению. Образ дополнял приталенный корсет, надетый поверх платья, а на голове у артистки был кружевной чепец.

Сама Седокова объяснила задумку созданием образа, вдохновленного старорусскими сказками, сравнив себя с Царевной-Лебедь.

Пользователи Сети обрушились на звезду с критикой. Многие написали, что нижнее белье все-таки должно быть под платьем. Другие подчеркнули, что образ получился слишком пошлым и вызывающим. Сама певица на критику пока не ответила.

