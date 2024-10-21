Посетителей «Дома Озерова» ждет VR-погружение в Коломну

В рамках подготовки к запуску нового проекта «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» картинная галерея «Дом Озерова» закупила современное оборудование, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и направлен на использование цифровых технологий для знакомства на примере Коломны с культурным и историческим наследием России через изобразительное искусство.

В основу выставки легли работы известных российских художников, участвовавших в Абакумовских пленэрах на протяжении более чем десяти лет. Эти произведения будут демонстрировать ключевые исторические места и архитектурные памятники города. Технологии виртуальной реальности помогут зрителям окунуться в прошлое и легче воспринимать исторические факты. Для этого на выставке предусмотрены специальные VR-шлемы, рассказывающие о различных исторических и культурных событиях, связанных с известными личностями, такими как Дмитрий Донской, Иван Грозный, митрополит Филарет и архитектор Матвей Казаков.

Кроме основной выставки планируется провести серию передвижных, а также мастер-классы, творческие встречи и итоговый круглый стол, направленные на привлечение молодежи и семей с детьми к изучению культурного и исторического наследия. Выставку смогут посетить жители пяти городов Московской области, а также Ярославля и Рязани.

Во время путешествия передвижной выставки по разным городам, в картинной галерее «Дом Озерова» продолжит работать выставка «Прогулка по Коломне», где посетители также смогут использовать VR-оборудование для глубокого изучения оригинальных произведений искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.