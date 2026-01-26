Порноактриса из Подольска получила премию AVN Awards 2026

Премия AVN Awards 2026, известная также как «порно-Оскар», досталась девушке из подмосковного Подольска, которая публикует контент для взрослых под никами Comatozze и Uma North, пишет SHOT .

Девушка, известная под псевдонимами Comatozze и Uma North, получила признание за свои работы.

Церемония вручения «порно-Оскара» AVN Awards 2026 состоялась в Лас-Вегасе. В этом году талантливая актриса, снимающаяся в фильмах для взрослых, была отмечена как «Самый многообещающий новый контентмейкер».

Это уже не первое ее достижение: ранее, в 2025 году, она завоевала титул самой востребованной актрисы на Pornhub и победила в номинации «Лучшая пара».

