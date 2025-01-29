Порядочный и милая: «Яндекс.Книги» назвали главные слова в творчестве Чехова

В среду, 29 января, в России и по всему миру отмечают 165-летие со Дня рождения писателя Антона Чехова: к этой памятной дате сервис «Яндекс.Книги» проанализировал его письма и книги и составил путеводитель по самым распространенным словам и выражениям, сообщает Сноб .

Самым часто упоминаемым напитком в сюжетах Чехова стал чай, для женщин писатель часто использовал определения «благородная», «милая», «нервная», «солидная» и «скупая», а мужчин — «безгласный», «благообразный», «бравый» «гадкий» и также «милый».

Чаще всего в его рассказах и пьесах фигурируют врачи, а самые популярные имена — Анна, Ольга, Саша, Петр и Иван. Помимо чая, герои Чехова пьют воду, водку, шампанское и пиво, закусывая их хлебом, рыбой, маслом, закуской и кашей.

При этом, в письмах писатель часто обращался к своим адресатам следующими словами: «голубчик», «брат», «дусик», «дуся», «сударыня», «деточка» или «лошадка».