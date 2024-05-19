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Порядка 350 тыс гостей посетили мероприятия в рамках «Ночи в музее» в Москве

В столице состоялась ежегодная акция «Ночь в музее», мероприятия посетили около 350 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Бесплатно свои двери открыли свыше 160 площадок — музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Всего было проведено свыше 500 мероприятий. Для гостей организовали пешеходные и самокатные экскурсии. Кроме того, прошли лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми и т. д.

Самыми посещаемыми площадками акции в мегаполисе стали музей-заповедник «Царицыно» (12,9 тыс. гостей), павильон «Атом» на ВДНХ (10,6 тыс.), музейное объединение «Музей Москвы» (7,8 тыс.) и московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» (7,5 тыс.).

Трансляции различных мероприятий, которые проводились в рамках акции, посмотрели свыше 685 тыс. раз.

В 2023 году акцию посетили 218 тыс. человек, а в онлайн посмотрели 459 тыс. раз.