Порядка 3 тыс человек посетили фестиваль-выставку «Зарайская нива» в Подмосковье

Ежегодный фестиваль-ярмарку «Зарайская нива-2024», который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска, посетили около 3 тысяч жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В девятый раз фестиваль, приуроченный к началу полевых работ, символически дал старт весенней посевной кампании в Подмосковье. На площадке мероприятия свою лучшую продукцию представили как крупные сельхозпроизводители, так и небольшие фермерские хозяйства.

В фестивале приняли участие более 10 коммерческих и некоммерческих организаций, среди которых представители Московской областной Думы, министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководители соседних муниципальных образований, а также сельскохозяйственных предприятий юго-востока Московской области, ООО «Агро-Строительные технологии», ООО «Сельхозпродукты», ООО «ТуламашАгро», ЗАО «Макеево», ООО «Стронг Техник», ООО «ШАНС ТРЕЙД», ООО «Агро-Нова», ООО «Кузница», Мособлагроснаб и другие.

Для гостей парка была организована ярмарка товаров народного промысла, сувенирной продукции и гастрономические площадки, предлагающие широкий ассортимент продуктов питания от местных производителей. Работала выставка сельскохозяйственной техники, на которой представили более 30 видов разнообразных сельхозмашин. Развлекали больших и маленьких посетителей викторины, анимационная программа, хороводы и различные мастер-классы. Полевая кухня угощала пирогами с яблоками и чаем. Во время проведения фестиваля было съедено порядка 400 килограммов плова.

В концертной программе фестиваля приняли участие вокальные и хореографические коллективы народной самодеятельности городского округа Зарайск: народный ансамбль русской песни «Ладанка», образцовая хореографическая студия «Надежда», вокальные коллективы «Сдарьюшки» и «Добры молодцы», образцовый детский коллектив Московской области хореографического ансамбля «Очаровашки. Очарование» и другие.

В завершении праздника среди гостей мероприятия провели лотерею, в которой разыграли призы от местных производителей сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.