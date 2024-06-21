Порядка 160 гидов-экскурсоводов Подмосковья прошли аттестацию

На территории Коломенского кремля 20 июня прошло выездное заседание аттестационной комиссии для соискателей из Коломны. В рамках аттестации соискатели провели экскурсию по территории Коломенского кремля и рассказали о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

По итогам заседания, аттестацию прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка. Таким образом на сегодняшний день в Московской области успешно прошли аттестацию 154 экскурсовода и гида-переводчика. Подобный формат аттестации проводился впервые.

«В Министерстве культуры и туризма Московской области был получен запрос от коломенских экскурсоводов для проведения квалификационного экзамена на территории города Коломны. Мы не просто откликнулись на него, но решили пойти дальше, и впервые соискатели проводили часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории одного из самых популярных объектов показа Московской области — Коломенского кремля. Данный формат проведения квалификационного экзамена успешно зарекомендовал себя, и в дальнейшем мы планируем продолжить организацию таких мероприятий», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Как ранее сообщало ведомство, экскурсоводам и гидам, а также гидам-переводчикам необходимо пройти обязательную аттестацию. Подробная информация размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области mk.mosreg.ru в разделе «Деятельность /Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.