Попала в нерв: автор хита Homay раскрыл секрет популярности башкирской песни

Автор и продюсер башкирской группы AY YOLA, исполнитель нашумевшего хита Homay заявил, что секрет популярности песни — не в «заоблачных сюжетах», а в глубоком смысле текста с фольклорными мотивами, сообщает kp.ru .

«Хумай — это дочка Самрау, царя небесного, царя птиц и его супруги Солнца. Она была искупана в живой воде Яншишме и знала путь к роднику с живой водой, хранила секрет Акбузата и алмазного меча. Это главная героиня наряду с Урал–Батыром в этом эпосе. Очень глубокий смысл придается Хумай. Поэтому, я думаю, среди девушек это срезонировало. Хумай — птица счастья. У многих народов считается, что если Хумай пролетит, и человек попадет в тень крыла птицы, то он будет счастливым и все будет у него хорошо», — рассказал музыкант.

По его словам, в ближайших планах у коллектива — выступить с полноценной программой, рассказывающей о достоянии башкирского народа и эпосе Урал-Батыр. Продюсер надеется, что каждый слушатель откроет в этом что-то свое и следующие песни также найдут отклик в их сердцах.

Атмосферная композиция «Homay» башкирской группы AY YOLA начала набирать популярность в конце марта 2025 года. Она обогнала в мировых чартах даже Lady Gaga в Shazam.