Полумиллионной должок: Киркорова просят заплатить по счетам

У певца Филиппа Киркорова якобы накопилось 456 тыс. рублей долгов за коммунальные услуги. Он с прошлого года не оплачивает квитанции за свои элитные квартиры в центре Москвы, сообщает SHOT .

Российскому поп-королю принадлежат 8 квартир в столице на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Три объекта за 1,15 млрд рублей находятся в Филипповском переулке рядом с Арбатом. Это 537-метровый пентхаус за 650 млн рублей и 2 смежные квартиры на первом этаже — по 480 млн рублей каждая. Площадь одной составляет 209 «квадратов», а второй — 190. Там же у артиста есть 2 парковочных места за 20 млн рублей.

Пять квартир за 180 млн рублей расположены в доме на Земляном Валу в Таганском районе Москвы. Три квартиры на втором этаже объединили в одну суммарной площадью 205 кв. м.

В подъезде по соседству артист объединил еще две квартиры — суммарно 135 кв. м. За эту недвижимость Киркоров, предположительно, должен 65 тыс. рублей.

