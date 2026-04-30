Полина Диброва: для меня важно заглядывать мужчине в рот

По словам девушки, ей важно, чтобы с избранником было интересно. Также в отношениях для нее важны сила мужчины, его авторитет и ощущение внутренней опоры.

Полина отметила, что все эти качества дают женщине чувство стабильности и уверенности.

«Лично для меня важно заглядывать мужчине в рот, чтобы он был гораздо сильнее, чтобы я его очень уважала, мне было с ним интересно», — ответила девушка.

Она добавила, что редко встречала ровесников, подходящих под эти параметры. Потому девушка поблагодарила бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, который старше нее на 30 лет. Она отметила, что мужчина стал ее «учителем».

Полина и Дмитрий Дибровы были женаты 16 лет, у них есть трое общих детей. Сейчас женщина находится в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, который старше ее на 15 лет. Ради него Полина ушла от мужа, а предприниматель развелся с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей.

