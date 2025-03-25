Поклонники собираются на прощание с Ларисой Голубкиной в Москве

Столица готовится проститься с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, люди несут цветы к храму святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

В храме состоится гражданская панихида по Голубкиной. Большое количество людей собирается, чтобы принять участие в церемонии прощания. Среди них ее друзья, близкие и поклонники ее актерского таланта.

У храма стоит множество траурных венков. В том числе венок прислал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни. Зрителям она запомнилась по своим ролям в фильмах «Гусарская баллада», «Освобождение», «Сказка о царе Салтане» и других. Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.