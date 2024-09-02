Показательные выступления собак-поводырей пройдут в «Музеоне» 3 сентября

В Москве проходит второй цикл «Друг, спасатель, защитник», мероприятия в рамках которого охватят порядка 40 локаций нового типа для выгула и дрессировки собак, построенных по проекту «Питомцы в Москве». Владельцы домашних любимцев смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, получить консультации специалистов и т. д.

Второй цикл «Друг, спасатель, защитник» является частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». 3 сентября на выгульной площадке, организованной в парке «Музеон», Российская школа подготовки собак-проводников ВОС проведет показательные выступления собак-проводников.

Проводниками незрячих и слабовидящих людей чаще всего становятся лабрадоры, золотистые ретриверы и овчарки, показавшие лучшие результаты в обучении сопровождению. Хвостатые поводыри помогают слепым и слабовидящим людям передвигаться вне помещений, помогают обходить препятствия. Также питомцы могут запоминать десятки различных маршрутов.

Проводников без оплаты пускают в общественный транспорт при наличии у хозяина документа об обучении проводника, а у собаки — специальной «рабочей» шлейки.

На тренажерах площадки в «Музеоне» собаки-проводники покажут свои умения, а кинологи расскажут о тренировках и особенностях работы поводырей, а все желающие смогут пройти в светонепроницаемых очках по «городку» с препятствиями с собакой-проводником и инструктором-методистом. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00.

Необходимость в поводырях возникла после Первой мировой войны, когда большому количеству незрячих ветеранов требовалась помощь в реабилитации. В 20-е годы XX века в Германии Герхард Шталлинг создал первую школу собак-поводырей.

В СССР обучение собак-поводырей началось значительно позже. Специальная система обучения собак была создана в 1960 году инструкторами-фронтовиками, имевшими определенный опыт в этой области. Так и была основана первая школа подготовки собак-проводников ВОС.