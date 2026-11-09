Показ-спектакль «Душа России» в Подольске собрал более тысячи зрителей

Юбилейный модный проект «Душа России» прошел 6 ноября во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Показ объединил около 200 участников и более тысячи зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб «Жизнь женщин» и Дворец культуры «Октябрь» провели десятый модный проект «Душа России» на большой сцене дворца. В этом году организаторы представили обновленный формат — показ-спектакль «Россия в каждом мгновении». Его подготовил образцовый коллектив театр моды «Эксклюзив» ДК «Октябрь».

Депутат Московской областной думы Виктор Щукин обратился к участникам и зрителям с приветственным словом и поздравил их с открытием юбилейного показа.

На подиум вышли около 120 непрофессиональных моделей — женщины, мужчины и дети разных возрастов и комплекций. Перед финальным шоу они два месяца учились основам сценического шага, раскрепощению и самопрезентации.

Коллекции представили 17 дизайнеров из Подольска и других регионов России, включая Республику Дагестан. Театрализованное дефиле охватило несколько эпох отечественной истории — от истоков и традиционного крестьянского костюма до современных дизайнерских решений.

Отдельную коллекцию продемонстрировали участницы женского клуба из семей военнослужащих. На подиум вышли жены и родственницы участников специальной военной операции.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.