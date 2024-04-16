Появилось фото Натальи Подольской в «голом» платье

Российская певица Наталья Подольская появилась на публике в откровенном платье. Артистка вышла в свет в черном прозрачном платье-макси с кружевом, сообщает Газета.ru .

Певица посетила V церемонию вручения призов в области веб-контента, состоявшуюся 15 апреля в Москве. Кадрами своего образа 41-летняя Подольская поделилась в социальных сетях.

Кроме «голого» платья, артистка выбрала для похода на мероприятие жакет и туфли на каблуках. Подольская появилась на публике с нюдовым макияжем и распущенными волосами.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым. Пара, познакомившаяся на проекте «Большие гонки» в 2005 году, на время расставалась, так как Пресняков еще был официально женат на модельере Елене Ленской.