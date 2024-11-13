Поезд Деда Мороза торжественно отправили в путь в Вологодской области

Праздничный состав посетит 64 города России, а после вернется в Великий Устюг

Праздничный состав посетит 64 города по всей России, а затем вернется в Великий Устюг. На каждом вагоне поезда размещен герб Вологодской области.

«Чтобы на территории всей нашей необъятной России в каждом регионе знали, что Великий Устюг находится на Вологодчине, а Дед Мороз — наш, вологодский! Приглашаем туристов в любое время года», — рассказал Филимонов.

На каждой остановке жители смогут принять участие в увлекательных квестах с волшебными помощниками, посетить вагон-лавку и вагон-ресторан, а также встретиться с самим Дедом Морозом. В каждом населенном пункте будут организованы развлекательная программа и театральное представление.