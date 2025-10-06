Поэтическая площадка «Я читаю ОСЕНЬ» прошла в Павловском Посаде

Работал «открытый» микрофон. Сотрудники парка, совместно с ребятами из «Молодой гвардии» и утренними посетителями почитали стихи Есенина. Музыкальным сопровождением стали романсы на стихи «последнего поэта деревни» в исполнении «специального гостя» Ирины Лисунки. Юных посетителей ждала игровая программа «Стихотворцы» и мастер-класс «Закружилась листва золотая». А на тематической выставке можно было не только сфотографироваться, но и угоститься дарами осени.

«Благодарим администрацию городского парка за теплый прием и возможность прикоснуться к литературному наследию поэта, который безмерно любил свою Родину и посвятил этой любви значительную часть своего творчества. Через произведения Сергея Есенина мы смогли вновь ощутить мощь русского слова и донести его красоту до павловопосадцев» — отметили ребята из «Молодой гвардии Павловского Посада».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.