«Подумала, что Малышева»: Рената Литвинова сменила ретро-укладку на прямое каре
59-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова показала в блоге новый образ: вместо сложной ретро-укладки и стрелок она выбрала каре с прямыми распущенными волосами, сообщает «Царьград».
По данным портала «Страсти», для фотосессии Литвинова надела классическое клетчатое пальто и черные кожаные перчатки. Образ дополнила яркая алая помада. Прежде артистка предпочитала укладки в духе голливудских звезд 30-х годов.
Поклонники неоднозначно оценили перемены: одни восхитились стилем, другие перестали узнавать актрису. В комментариях ее сравнивали с Изабель Юппер, Тильдой Суинтон и Еленой Малышевой.
«Я подумала сначала, что это Елена Малышева», — призналась одна из подписчиц в соцсетях.
Часть комментаторов сочла, что новый образ старит Литвинову. Другие, напротив, одобрили укладку.
Литвинова уехала во Францию после начала специальной военной операции. По данным StarHit, она живет в собственных двухуровневых апартаментах в элитном районе Парижа, купленных в 2015 году, посещает показы европейских домов моды и пишет пьесы для французских театров. В августе стало известно, что актриса продала московскую квартиру за миллиард рублей.
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