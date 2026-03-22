Подсели на шансон: песня «Я люблю мать своего друга» стала хитом у зумеров

Российские зумеры подсели на шансон. Главным хитом у молодежи стала песня «Я люблю мать своего друга» в исполнении Илюши (Ильи Абрамова), сообщает SHOT .

Как только хит Абрамова завирусился в интернете и попал в телеэфир, он тут же стал собирать полные залы на свои концерты. Среди слушателей особенно выделяются молодые люди, которые полюбили шансон благодаря песням Круга и Шуфутинского.

Теперь зумеры предпочитают композиции «Я люблю мать своего друга» и «Как же хочется альтушку», вместо таких известных треков, как «Кольщик» и «Что ж ты, фраер, сдал назад».

Выяснилось, что на волне популярности певец Илюша готов выступить на корпоративах и других мероприятиях за 80 тыс. рублей. Райдер у шансонье для зумеров скромный: еда, не вызывающая вздутие живота, шесть листов бумаги и авторучка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.