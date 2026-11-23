Аида Гуляева и Елена Варовина 22 ноября посетили дом-музей семьи А. И. Морозова в Ногинске, где в 1966–1968 годах вместе ходили в детский сад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аида Николаевна Гуляева и Елена Борисовна Варовина воспитывались в одной группе детского сада, который в советское время размещался в доме Морозовых. Их дружба длится около шестидесяти лет: женщины стали крестными детей друг друга, дружат семьями и поддерживают друг друга.

Во время визита подруги поделились воспоминаниями о детстве. Комнаты дома тогда казались им огромными, особенно каминный зал. Они вспомнили прогулки по парку, деревянный трамвайчик, похожий на настоящий транспорт, и фонтан с царевной-лягушкой в короне.

Сегодня экспозиция дома-музея рассказывает о купеческой династии и вкладе Морозовых в развитие текстильной промышленности. Посетители могут узнать, как менялась усадьба и как ее помещения использовали в разные эпохи. Развитие таких культурных пространств — важная часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Дом-музей семьи А. И. Морозова открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Возрастная маркировка — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.