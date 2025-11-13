Подруга Гурченко рассказала об особенном подарке от актрисы

12 ноября 2025 года ныне покойной актрисе Людмиле Гурченко могло бы исполниться 90 лет. Близкая подруга знаменитости, дизайнер Елена Ярмак, в памятную дату поделилась теплым воспоминанием о подарке актрисы, который та ей однажды преподнесла.

«Людмила Марковна была потрясающим человеком и очень хорошим другом. Например, мой день рождения — очень много гостей, все пришли с подарками, Lalique, Hermès. А Людмила Марковна в тот день специально для меня купила мундштук под конкретно мою сигарету, тоненькую. И это единственный подарок, который мне действительно близок. Было очень трогательно, потому что ее бюджет значительно отличался от бюджета других гостей. Мне когда-то казалось, что она дарит то, что ей не нужно. Но когда оказалась у Людмилы Марковны дома, увидела, что она дарила самое лучшее из того, что у нее было», — поделилась Ярмак.

Людмила Гурченко — известная актриса советского и российского кинематографа, а также эстрадная исполнительница. Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других.

Гурченко не стало 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, ее уход был мгновенным.

