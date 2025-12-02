Подозрительный «Музкульт»: ФНС проверит компанию дочери Долиной

Федеральная налоговая служба намерена провести проверку в компании «Музкульт», принадлежащей дочери народной артистки Ларисы Долиной Ангелины: фирма зарегистрирована по массовому адресу без сотрудников, сообщает Постньюс .

Согласно требованиям Федеральной налоговой службы (ФНС), наличие у организации адреса массовой регистрации в сочетании с нехваткой сотрудников может послужить поводом для проверки на предмет соответствия ЕГРЮЛ. Налоговая имеет право исключить ее из реестра.

Ангелина Долина уже имела опыт управления рядом юридических лиц. В период с 2006 по 2018 год она осуществляла руководство ООО «Дартэкс К» (с неустановленным видом деятельности и уставным капиталом в размере 8,4 тыс. рублей) и ООО «Строй-Альфа» (сфера деятельности — строительство).

Кроме того, дочь известной певицы являлась основателем благотворительной организации под названием «Помощь без границ», оказывавшей социальные услуги в Вологодской области. Все эти юрлица ликвидированы.

