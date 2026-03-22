Подольский драматический театр представил премьеру спектакля «Пеппи Длинныйчулок»

В эти выходные Подольский драматический театр представил зрителям премьеру — впервые на его сцене оживет история о самой сильной девочке с рыжими косичками. Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» прошли 21 и 22 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитта.

В спектакле играют всего пять актеров, но каждый из них на протяжении действия примеряет на себя множество ролей. Этот прием, по замыслу режиссера, отражает домашнюю, камерную природу спектакля.

«В домашних играх бабушка, например, может стать полицейским, врачом или кем угодно. То есть один человек может играть сразу несколько персонажей. Так и на сцене актеры перевоплощаются, создавая живой и узнаваемый мир», — делится режиссер спектакля Наталия Лавровская.

Особое внимание в спектакле уделено музыкальной составляющей. Для зрителей звучат песни на стихи Юлия Кима — те самые, что знакомы многим по любимому одноименному фильму. И это не просто цитата из прошлого: автор лично дал разрешение на использование своих текстов в новой сценической версии.

Премьерные показы станут настоящим праздником не только на сцене, но и за ее пределами. В фойе театра развернется ярмарка, а в антракте юных гостей ждет необычный сюрприз: из театральной программки каждый ребенок сможет своими руками сложить бумажный кораблик, унося с собой частичку волшебства.

