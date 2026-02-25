Подольская устроила отдых детям на горнолыжном курорте за 200 тыс рублей
Певица Наталья Подольская устроила детям горный релакс в отеле Сочи за 200 тыс. рублей, сообщает «Звездач».
Артистка с сыновьями остановилась в отеле на высоте 1170 м на курорте «Роза Хутор». Там есть открытый всесезонный бассейн с подогревом и панорамой на склоны Северного Кавказа. Еще постояльцам предлагают продуманный антистресс-дизайн номеров с натуральными материалами и матрасами для глубокого сна.
В ресторане отеля делают ставку на сбалансированное питание из экопродуктов.
Стоимость номера в таком отеле — от 206 тыс. рублей за шесть ночей на двоих взрослых и двоих детей.
