Подольская устроила отдых детям на горнолыжном курорте за 200 тыс рублей

Артистка с сыновьями остановилась в отеле на высоте 1170 м на курорте «Роза Хутор». Там есть открытый всесезонный бассейн с подогревом и панорамой на склоны Северного Кавказа. Еще постояльцам предлагают продуманный антистресс-дизайн номеров с натуральными материалами и матрасами для глубокого сна.

В ресторане отеля делают ставку на сбалансированное питание из экопродуктов.

Стоимость номера в таком отеле — от 206 тыс. рублей за шесть ночей на двоих взрослых и двоих детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.