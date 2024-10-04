Подмосковный театр выступит на фестивале лучших музыкальных театров РФ

Пушкинский музыкально-драматический театр представит свой мюзикл «Бесприданница» на IX Всероссийском фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку», который проходит с сентября по ноябрь на центральных театральных площадках столицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В фестивале принимают участие более 40 спектаклей лучших российских музыкальных театров. Среди них такие спектакли как «Риголетто» Государственного академического Большого театра России, «Веселая вдова» Московского государственного академического театра, спектакль «Всё, что после» Театра Новая Опера, «Четыре девушки» Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац и другие постановки.

«В фестивале впервые примет участие театр из Московской области. Им стал Пушкинский музыкально-драматический театр, который недавно присоединился к ассоциации музыкальных театров страны и является единственным профессиональным музыкальным театром Московской области», — отметила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова.

Мюзикл «Бесприданница» поставлен при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, «Бесприданница» стала не только визитной карточкой театра, но и одним из крупнейших культурных событий прошедшего года А. Н. Островского.

Коллектив из подмосковного Пушкино выступит 8 октября в 19:00 на сцене центра оперного пения Галины Вишневской, который находится в самом центре Москвы на ул. Остоженка, 25 стр. 1. и является одной из самых престижных музыкальных площадок столицы.

Подробная информация о фестивале на официальном сайте мероприятия.

Организатор — ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а сам фестиваль отдельно выделен в «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденной правительством РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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