Подмосковный музей елочной игрушки провел экскурсию для студентов

сегодня в 10:45

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по специальности «Туризм и гостеприимство», посетили единственный в России музей елочной игрушки в городском округе Клин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Музей состоит из 12 залов, которые рассказывают о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле.

Студенты узнали о богатой истории елочной игрушки и наблюдали за непростой работой мастеров-стеклодувов и талантливых художников, попали в царство мышиного короля.

Посещение музея прошло в рамках модулей: «Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства» и «Предоставление туроператорских услуг».

Студенты на практике увидели, как правильно организовать экскурсию, координировать ее и усвоили как непросто иногда приходится экскурсоводам.

Данная экскурсия помогла закрепить теоретические знания на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.