Подмосковный академический театр «Русский балет» с успехом гастролирует в Китае

В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, проходят гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестивальные выступления театра «Русский балет» с успехом идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика любима и очень популярна в этой стране. Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П. И. Чайковского — самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. Зрители овациями поддерживают технически сложные хореографические партии, каскады фуэте и безукоризненную слаженность кордебалета. Вдохновение артистов, демонстрирующих высокий исполнительский класс и блестящее актерское мастерство, подпитывают восторженные эмоции и энергетика китайской театральной публики.

По возвращению из Китая в рамках перекрестного Года культуры Китая и России, «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Балет, в котором принимает участие практически вся труппа театра, создан в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими этническими корнями, автором музыки к спектаклю заслуженным деятелем искусства господином Чжень Гуанем Цзо.

Обновленная редакция балета, подготовленная специально к перекрестному Году Китая и России, в Москве будет показана 30 октября на сцене Губернского театра. Начало в 19:00. Подробности на сайте Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.