Подмосковные усадьбы присоединятся к фестивалю в Москве

Фестиваль впечатлений «Усадьбы Москвы» откроется 30 мая в столице. Впервые к нему присоединятся музеи-заповедники Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

VII сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» станет рекордным по числу площадок — их будет 77. Проект проводится с 2023 года, за это время состоялось более 7,7 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 3,5 млн человек.

Впервые к столичным площадкам присоединятся региональные усадьбы. В их числе музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов, музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое» — филиал Коломенско-Зарайского музея-заповедника, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский, музей-заповедник «Горки Ленинские» в Ленинском округе, а также музей «Ясная поляна» в Тульской области.

В региональных усадьбах пройдут тематические мероприятия фестиваля, а в Москве выступят спикеры подмосковных музеев-заповедников. В программе — парковые события, экскурсии, кинопоказы, квесты и интерактивные программы. Самых активных участников наградят подарками. Фестиваль продлится до 6 сентября. Подробности опубликованы на сайте russpass.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.