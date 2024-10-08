Московский государственный институт культуры приглашает студенческую молодежь Подмосковья принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится с 2017 года и является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Миссия олимпиады — содействовать обеспечению национального, кадрового, технологического и культурного суверенитета.

Цель — создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи, а также для роста числа молодых людей, верящих в возможности самореализации в России и желающих развиваться на российском рынке труда.

Основная тема этого сезона — «Работать и учиться в России». На Олимпиаде молодым людям будет представлен широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей, позволяющих проверить свои знания и прикладные навыки. Участие в ней станет карьерным ассистентом для каждого.

По итогам VII сезона 2023-2024 учебного года Московская область вошла в топ-20 по числу дипломантов. Более 3 тысяч студентов стали дипломантами по России, 38 из них — учащиеся подмосковных вузов и колледжей. Лидерами среди вузов и филиалов региона стали Государственный социально-гуманитарный университет (14 дипломов), Государственный университет просвещения (5 дипломов), Государственный университет «Дубна» (5 дипломов).

Московский государственный институт культуры — активный участник олимпиады. Уже три сезона подряд он становится базовой площадкой проведения по направлению «Креативные индустрии». За три года для участия в направлении «Креативные индустрии» было зарегистрировано более 50 тысяч человек, сто из которых стали дипломантами Олимпиады.

Партнерами института по проведению олимпиады являются АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ТПП РФ Московской области, фонд «Соратники». Министерство культуры и туризма Московской области оказывает информационную поддержу в продвижении олимпиады.

Регистрация участников олимпиады «Я — профессионал» проходит с 26 сентября по 12 ноября на сайте. Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал — в апреле 2025 года.

В рамках Олимпиады работает центр развития карьеры «Я — профессионал», открывающий доступ к стажировкам и вакансиям в ведущих российских компаниях, консультациям карьерных экспертов, просветительским мероприятиям и экскурсиям в офисы и на производства отраслевых лидеров — партнеров олимпиады.

Участники олимпиады имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, аспирантуру Московского государственного института культуры и в другие в ведущие вузы страны, а также выиграть денежные премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.