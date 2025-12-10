Подмосковные продукты вошли в рейтинг 50 Best Tastes of Russia в 2025 году

В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что продукты, производимые в Подмосковье, стали лучшими в 2025 году по версии 50 Best Tastes of Russia. В топ-10 рейтинга вошли «Коломенская пастила» музея истории со вкусом, г. о. Коломна, и «Истринская сыроварня Олега Сироты», м. о. Истра — места, активно развивающие гастрономический туризм региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коломенская пастила — старинное русское лакомство, воссозданное по историческим рецептам. Попадание продукта в ежегодный рейтинг путеводителя 50 Best Tastes of Russia явилось подтверждением статуса пастилы как одного из символов российского гастрономического наследия и ее высочайшего качества.

«Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Наша пастила — это вкус истории, собранный по крупицам из архивов, музейных коллекций и старинных книг», — отмечает основатель проекта Наталья Никитина.

Коломенская пастила производится по уникальной исторической технологии только из натуральных ингредиентов: яблок кислых сортов, белка, меда и патоки, а упаковка для нее создается вручную по традициям XIX века.

Ранее пастила уже получала признание: она входит в топ-10 «Вкусов России» по версии конкурса министерства сельского хозяйства РФ, а музей «Коломенская пастила» включен в топ-5 объектов гастротуризма страны.

На «Истринской сыроварне Олега Сироты» ежегодно в августе проходит большой гастрономический фестиваль, куда съезжаются сотни фермерских хозяйств, чтобы представить свою продукцию, а также десятки тысяч любителей вкусных натуральных продуктов. Так, в этом году в фестивале приняли участие свыше 300 фермеров из более чем 50 регионов России, которые представили не только сыры и молочную продукцию, но и мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, грибы и ягоды и многое другое. Посетило фестиваль более 70 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

Рейтинг 50 Best Tastes of Russia в 2025 году формировался путем голосования 500 ведущих экспертов: шеф-поваров, рестораторов, отельеров и предпринимателей. В списке топ-50 представлены крупнейшие агрохолдинги, сыроварни, рыбопромышленные компании и локальные производства, задающие тренды на рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.