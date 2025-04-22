Подмосковные парки появились на туристическом портале RUSSPASS

25 парков Подмосковья теперь можно найти на туристическом портале путешествий по России RUSSPASS в разделе «Места и события». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Туристический портал RUSSPASS представляет собой цифровую экосистему сервисов и услуг для путешествий по России, а также для работы участников отрасли. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «RUSSPASS.Журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «RUSSPASS.Бизнес».

Теперь на сервисе посетители могут найти актуальную информацию о 25 парках Московской области: о парке Малевича и парке «Раздолье» в Раздорах, Раменском городском парке, Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, парке Мира в Мытищах, парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, лесопарке «Шишкин лес» в Истре, Городском парке Звенигорода, парке Мира в Коломне, Сестрорецком парке Клина, парке «Елочки» в Домодедово, парке «Пехорка» Балашихи, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, городском парке Солнечногорска, парке культуры и отдыха в Жуковском, парке им. В. Талалихина Подольска, парке им. О. Степанова Серпухова, экопарке «Авангард» в Электростали, Центральном парке Королева, Пестовском парке Балашихи, парке «Взлет» Домодедова, парке культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в Химках, парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине, парке «Фабричный пруд» Реутова, парке «Ивановские пруды» Красногорска.

В карточках парков Подмосковья пользователи сервиса могут узнать об их истории создания, главных достопримечательностях, уникальных особенностях и графике работы. Также пользователи сервиса могут ознакомиться с фотографиями парков перед посещением и найти конкретный адрес на карте. Понравившиеся локации возможно добавить в «Избранное» — это позволит быстро составить маршрут для путешествия.

Цифровой туристический сервис RUSSPASS разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.