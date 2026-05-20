Подмосковные НХП представили изделия на «ЭКСПО» в Харбине

Народные художественные промыслы Подмосковья представили продукцию на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине 18 мая. Изделия Фабрики Федоскино и Жостовской фабрики декоративной росписи показали на фестивале-ярмарке «Сделано в России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Х Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре в Китае. Площадка считается одной из ключевых для делового и культурного взаимодействия двух стран.

В рамках выставки открылся фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России».

Федоскинская многослойная живопись традиционно вызывает интерес у китайской аудитории. Посетители наблюдали процесс создания лаковой миниатюры на большом мультимедийном экране стенда. В витрине разместили около десяти расписных шкатулок с изображениями русской тройки, стен Кремля и собора Василия Блаженного, цветущих маков и сюжетов русских сказок.

На стенде народных художественных промыслов России также представили жостовские подносы и подстаканники, выполненные вручную в технике многослойной кистевой росписи. Экспозиция демонстрирует культурное наследие и традиции российского художественного мастерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.