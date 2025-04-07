Подмосковные музыканты могут принять участие в конкурсе джазовых коллективов

До 20 апреля принимаются заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных джазовых коллективов, который проводит фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Победители конкурса получат возможность принять участие в Moscow Jazz Festival — самом крупном джазовом фестивале в истории России. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки молодых музыкантов для реализации их творческих планов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию приглашаются джазовые музыканты от 16 до 35 лет, а также студенческие и профессиональны камерные ансамбли, джаз-оркестры. В конкурсе участвуют номинации: камерные ансамбли от 3 до 11 человек и джазовые оркестры (биг-бэнды).

Авторитетное жюри отберет порядка 100 лучших музыкальных коллективов. Победители конкурса получат возможность выступить на концертах Московского джазового фестиваля (Moscow Jazz Festival), который пройдет с 9 по 15 июня 2025 года в Москве, получить гонорар за выступление и продолжить работу с ведущими джазовыми музыкантами, коллективами и композиторами.

Подать заявку и ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте.

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