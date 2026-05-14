Подмосковные музеи вышли в финал премии имени Лихачева

Представители Подмосковья стали финалистами Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Конкурс прошел в Москве, в 2026 году на него подали более тысячи заявок из 83 регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лауреатов в 16 номинациях определяют по сумме баллов экспертов и результатам профессионального голосования соискателей. По итогам экспертизы в финал вышли 114 конкурсантов из 33 регионов страны.

В число финалистов вошли представители Московской области. Руководитель Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника Кирилл Кондратьев представлен в номинации «Руководитель музея». Проект «Свет между мирами» музея «Новый Иерусалим» в Истре участвует в категории «Международный выставочный проект». Историко-патриотические сборы «Бородино» Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника заявлены в номинации «Национальное достояние».

Полный список финалистов опубликован на сайте министерства культуры РФ. Победителей объявят 20 мая в Государственном академическом Малом театре России на церемонии в рамках Международного фестиваля «Интермузей. БРИКС+».

Национальная премия имени Д. С. Лихачева учреждена министерством культуры Российской Федерации. Награда присуждается профессионалам, внесшим значительный вклад в развитие музейного дела и повышение престижа музейных профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.