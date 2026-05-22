Подмосковные художники провели пленэр в Наро-Фоминске

Областной пленэр с участием художников из нескольких округов Подмосковья прошел в Наро-Фоминске в год столетнего юбилея города. Участники писали архитектурные и природные пейзажи, а также посетили городской музей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наро-Фоминск стал площадкой для большого областного пленэра. В город приехали художники из Кубинки, Одинцова, Лыткарина, Люберец, Жуковского и Химок. В год столетия они посвятили свои работы видам Наро-Фоминска, вдохновляясь его архитектурой и природой.

Мастера запечатлели исторический центр, живописные берега реки Нары, старинные храмы и городские скверы. В своих работах они стремились передать игру света и атмосферу праздничного города.

Инициатором мероприятия выступил председатель Наро-Фоминского отделения Союза художников Подмосковья Данила Клейменов. Он подобрал локации для работы и предложил коллегам места, где сам неоднократно писал этюды. Для гостей также организовали экскурсию в городской музей, где они познакомились с историей и развитием Наро-Фоминска.

По итогам пленэра планируется провести выставку работ, чтобы жители смогли увидеть родной край глазами художников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.