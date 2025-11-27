Подведены итоги регистрационной кампании IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из более чем 215 тысяч заявок, поступивших для участия в олимпиаде, от студентов вузов Подмосковья поступило 2,7 тысячи, сообщает пресс-служба Как сообщили министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне организаторы подготовили для студентов еще больше возможностей для профессионального роста и карьерного старта: студентам было доступно 70 дисциплин, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны.

«Талантливая молодежь Московской области формирует кадровый резерв России, доказывая свой высокий профессионализм в проектах Президентской платформы «Россия — страна возможностей», среди которых олимпиада «Я — профессионал». Свои заявки на участие в IX сезоне проекта подали обучающиеся 37 вузов и филиалов региона. Самыми активными стали представители Государственного социально-гуманитарного университета (1 216 участников), Московского государственного института культуры (351), Государственного гуманитарно-технологического университета (298). Благодарю каждого, кто принимает участие в конкурсах Президентской платформы: учитесь, развивайтесь, а мы всегда вам поможем на этом пути», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Особенностью нового сезона станет усиление карьерной составляющей. Уже на ранних стадиях участники получат доступ к обширной базе стажировок и вакансий от более чем 700 индустриальных партнеров. Им будет предоставлена возможность пройти карьерные консультации и профильные школы и получить предложения о трудоустройстве.

Отборочный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» запланирован на период с 14 ноября по 1 декабря. Он позволит участникам не только проверить свои знания, но и решить практические задачи от ведущих вузов и работодателей. Для дипломантов олимпиады предусмотрены существенные преимущества: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства науки и высшего образования России.

Направление креативные индустрии курирует и проводит московский государственный институт культуры, расположенный в Химках Московской области.

