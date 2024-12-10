Подмосковье стало лауреатом туристической премии Russian Traveler Awards 2024

Московская область стала лауреатом ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024 в номинации «Народные промыслы». Награждение победителей состоялось 9 декабря в Radisson Collection Hotel, г. Москва, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Всего в номинации «Народные промыслы» участвовали 27 представителей разных субъектов Российской Федерации, отражающих культурный код своего региона, его культуру и традиции. По итогам голосования экспертного жюри победителем стал гжельский народный художественный промысел, предприятия которого находятся в Раменском городском округе Московской области.

Народные художественные промыслы Подмосковья являются важным вектором развития и продвижения сферы туризма в регионе. Промыслы — это не только традиции и творчество мастеров, это и культурный код Московской области, отражающий уникальные произведения искусства.

Гжель — один из самых знаменитых и любимых в России видов народной росписи по фарфору. Гжельские узоры узнают все не только в России, но и во всем мире. В Подмосковье ведет деятельность 5 предприятий и все они расположены в Раменском городском округе, в так называемом «гжельском кусте». На предприятиях по производству Гжельского фарфора проводятся экскурсии и мастер-классы, которые знакомят гостей с историей промысла и технологией изготовления изделий.

Ежегодную национальную туристическую премию Russian Traveler Awards представляет издание Russian Traveler. Проект посвящен главным туристическим возможностям нашей страны и определяет все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов. Номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов РФ, которые отбирают лучшие туристические направления и услуги в своих регионах, а также представителями гостиничного сектора.

Победители определяются как открытым голосованием, так и выбором экспертного жюри, в состав которого входят представители министерства экономики, Государственной думы России, тревел-эксперты, журналисты и блогеры. Среди них первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, советник министра экономического развития России Дарья Левченко, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО — Русского географического общества Наталия Белякова и другие. Председатель жюри — председатель экспертного совета комитета Государственной думы по туризму Христофор Константиниди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.