Подмосковье расширило участие в маршруте «Золотое кольцо»

Стратегическая сессия по развитию маршрута «Золотое кольцо» прошла 18 марта в Координационном центре правительства РФ. В 2026 году маршрут расширили на 49 населенных пунктов, включая новые точки в четырех округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В обновленный маршрут вошли Покровский Хотьков монастырь и музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» в Пушкинском округе, музей Дулевского фарфорового завода в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа и кластер гжельского фарфора в Раменском округе. Всего маршрут увеличен на 49 населенных пунктов, к проекту присоединились Тверская и Нижегородская области.

На сессии подписали соглашение о сотрудничестве между Москвой и рядом регионов, Минэкономразвития России, фондом «Центр стратегических разработок» и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества. Документ закрепляет совместную работу по развитию маршрута, созданию новых турпродуктов и продвижению внутреннего и въездного туризма.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что Подмосковье исторически является входными воротами маршрута.

«Если раньше участие ограничивалось Сергиевым Посадом и Троице-Сергиевой лаврой, то сегодня мы проводим масштабную перезагрузку. Появляется пять новых точек притяжения — от Абрамцева до Гжели. Мы улучшаем парковки, навигацию, развиваем гостиницы и рестораны, поддерживаем мастеров народных промыслов», — подчеркнул Хайкин.

Он добавил, что в Сергиевом Посаде уже внедрили дизайн-код и современную туристическую навигацию при поддержке Минэкономразвития России. Туристический портал welcome.mosreg.ru ежегодно посещают около 4 млн человек.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 2027 год посвятят 60-летию маршрута. По данным Росстата, города Золотого кольца ежегодно принимают более 27 млн туристов. Участники сессии также обсудили развитие транспортной инфраструктуры, экотуризма, создание условий для маломобильных путешественников и календарь событий на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.