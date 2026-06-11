Подмосковье присоединилось к турмаршруту «Россия Льва Толстого»

Соглашение о реализации туристического маршрута «Россия Льва Толстого» подписали 10 июня на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!». В проект вошли шесть регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Многосторонний договор заключили профильные ведомства Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Автомаршрут приурочен к 200-летию со дня рождения писателя и объединит знаковые места, связанные с его жизнью и эпохой.

Стороны намерены обмениваться опытом и информацией между организациями туриндустрии, привлекать краеведов и аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также проводить совместные исследования и мероприятия.

В Подмосковье в кольцевой маршрут включены Коломна, Серпухов, Чехов и Подольск. В Коломне туристам предложат познакомиться с литературным контекстом эпохи Толстого, посетить кремль, музей «Коломенская пастила» с рецептом пастилы из книги Софьи Андреевны Толстой и музей «Калачная».

Серпухов связан с пешими путешествиями писателя из Москвы в Ясную Поляну. Здесь он останавливался в доме 95-летнего отставного солдата, чьи рассказы легли в основу статьи «Николай Палкин». Экспонаты эпохи представлены в историко-художественном музее. В усадьбе Мелихово маршрут раскрывает творческую дружбу Толстого и Чехова.

Завершится подмосковная часть маршрута в Подольске. В городе расположен бульвар Льва Толстого с памятником и фонтаном «Первый бал Наташи Ростовой», а также усадьба Дубровицы с церковью Знамения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.