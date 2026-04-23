Подмосковье присоединилось к проекту «Великий Русский Северный Путь»

Соглашение о реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Великий Русский Северный Путь» подписали 22 апреля в Санкт-Петербурге представители 12 регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подписание состоялось в рамках Международной многосекционной конференции по вовлечению объектов культурного и природного наследия в региональные и мировые духовно-познавательные маршруты. Московскую область на мероприятии представил заместитель министра культуры и туризма региона Павел Родин.

Маршрут «Великий Русский Северный Путь» протяженностью более 6 тыс. километров объединит 12 субъектов России. Он охватывает исторические памятники, духовные святыни, культурные объекты и природные ландшафты, отражающие многовековую историю страны, православные традиции и развитие государственности. Проект разделен на отдельные туристические треки в каждом регионе, что позволяет отправиться как в однодневное путешествие, так и объединить несколько участков в более продолжительный маршрут.

Подмосковье вошло в проект двумя треками — в начале и в завершении пути. Стартовый участок проходит по Сергиево-Посадской епархии и включает Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, музей-заповедник «Абрамцево», Черниговский скит, пещерное отделение Гефсиманского скита и Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Завершающий трек пролегает по объектам Одинцовской епархии. В него вошли Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь, Волоколамский кремль, Спасо-Бородинский женский монастырь, Саввино-Сторожевский и Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальные мужские монастыри.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.