сегодня в 18:42

Подмосковье представило стенд на выставке «Ладья» в Москве

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия 2026» прошла с 4 по 8 марта в Гостином дворе в Москве и собрала более 55 тыс. посетителей. Подмосковье представило на ней один из самых ярких стендов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Крупнейшая выставка-ярмарка народных художественных промыслов объединила ведущие предприятия отрасли. Московскую область представили 13 предприятий НХП и союз гжельских мастеров.

В числе участников от региона — ООО «Галактика и компания», ПК «Дулевский фарфор», ОАО «Елочка», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО «Богородская фабрика», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Металлоподнос» Жостово и другие предприятия.

Помимо экспозиции изделий, для гостей подготовили творческие мастер-классы, тематический квест о народных художественных промыслах России, лекции об истории и развитии отечественных ремесел, а также выступления народных коллективов и солистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.