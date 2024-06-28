Подмосковье получило 200 млн рублей на осуществление творческой деятельности

Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов опубликовал список регионов-лидеров, получивших больше всего средств для реализации своих проектов. Подмосковье заняло третье место и получило более 200 миллионов рублей на осуществление творческой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

По словам Карманова, общий объем поддержки составил 10 млрд рублей. Проекты оценивались независимыми экспертами из разных стран по десяти критериям. Первые две строчки заняли Санкт-Петербург и Москва, получившие 1 млрд 124 млн рублей и 1 млрд 45 млн рублей соответственно. Пятерку лидеров замыкают Самарская и Свердловская области, которые привлекли 148 млн рублей и 125 млн рублей для реализации своих проектов.

В 2024 году на территории Московской области реализован ряд проектов при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Так, в Сергиево-Посадском городском округе 25 мая прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». В рамках программы состоялись мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества. Посетители познакомились с особенностями жостовской, гжельской и федоскинской росписи, а также с техникой богородской резьбы по дереву и набивного рисунка на ткань. Фестиваль посетили 3 тысячи человек. Также в Подмосковье проходит театральный фестиваль «Фабрика Станиславского», художественным руководителем которого является Народный артист России Сергей Безруков. Театры представляют спектакли разных театральных школ и направлений, но центральное место занимает традиционный психологический театр, где основным выразителем идей и смыслов является актер.

С анонсами предстоящих событий можно ознакомиться на официальном сайте министерства mk.mosreg.ru.

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